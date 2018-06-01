РИАМО - 1 июн. В пятницу вступили в силу ограничения на въезд автобусов в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Ограничения введены согласно указу президента России №202 от 9 мая 2017 года. Согласно этому документу, с 1 июня по 17 июля ограничен въезд автобусов в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. С 1 по 30 июня — в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

В города, принимающие матчи ЧМ-2018, в эти дни могут попасть только автобусы, курсирующие по регулярным муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам, например, между Москвой и Московской областью.

Запрет не распространяется на автобусы, получившие разрешение на проезд от МВД. Владельцы другого пассажирского транспорта должны были заранее оснастить машины системами спутниковой навигации, подключенными к ЭРА-ГЛОНАСС, и направить в транспортную дирекцию - 2018 заявки на въезд в города-организаторы мундиаля.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».