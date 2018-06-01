РИАМО - 1 июн. Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят в пятницу на одном из производств в подмосковном Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

В церемонии примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Министр примет участие в туре на завод и ферму «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и даст старт новому молочному бренду «Семейное дело», - говорится в сообщении.

После торжественного открытия нового бренда состоится экскурсия на завод с демонстрацией полного цикла производства молочной продукции. Гости смогут пообщаться и задать вопросы основателю бренда Владиславу Чебурашкину, а также главному технологу производства, и, конечно, продегустировать продукцию.

«Запуск новой линии и первой партии молочных продуктов – это показатель того, что предприятие не просто хорошо работает, а постоянно стремится к обновлению производства. Здесь производится молочная продукция высшего качества и она идет не только на прилавки нашей области, но и столицы, и других регионов. Правительство Подмосковья всегда было рядом с компанией «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и в дальнейшем также будет помогать ей с реализацией новых проектов», - отметил Разин.