РИАМО – 1 июн. В пятницу в России вступили в силу поправки к закону «Об ОСАГО», которые значительно упростили процедуру оформления ДТП по европротоколу.

Европротокол – это упрощенный способ оформления мелких дорожных аварий с участием двух транспортных средств без вызова инспектора ГИБДД.

В частности, оформить аварию по европротоколу без участия госавтоинспекторов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях теперь можно даже в том случае, если участники ДТП не смогли договориться, кто виноват в происшествии.

Согласно другой поправке, лимит ущерба, который можно предъявить в страховую компанию, увеличивается с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.