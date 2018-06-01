РИАМО - 1 июн. В Подмосковье с пятницы заявку на молочную кухню можно подать онлайн в рамках специального проекта, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С пятницы в Московской области запускается проект, в рамках которого беременные женщины, кормящие матери и родители детей в возрасте до трех лет могут в режиме онлайн оформить заявку на молочную кухню. В качестве пилотной территории выбран Можайский городской округ», – сказала Забралова.

По ее словам, при заполнении электронной формы на портале государственных услуг заявители могут выбрать как набор продуктов, так и удобный для них пункт выдачи этого набора.

Как добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, внедрение современных информационных технологий – один из приоритетов развития здравоохранения в регионе.

«В Подмосковье уже внедрены электронные медицинские карты, запись к врачу, прикрепление к поликлинике в режиме онлайн. Активно развиваем телемедицину и онлайн-консультирование. По итогам пилотного проекта по оформлению заявок на молочную кухню на отдельно взятой территории мы сможем выявить недочеты при внедрении программного продукта, при необходимости в кратчайшие сроки их доработать, а после - распространить эту услугу для жителей всей области», – сказал Марков.

Он напомнил, что услуга носит заявительный характер. Учитывая, что потребность в наборе определяет доктор, подтверждение заявки и выбранного заявителем набора будут осуществлять участковый врач-педиатр и врач-акушер-гинеколог. Причем сделано это будет все также в электронном виде.