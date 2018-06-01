РИАМО - 1 июн. Организация автомобильного движения изменилась около стадионов «Спартак» и «Лужники» в Москве в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Мировое первенство по футболу станет главным спортивным событием предстоящего года в нашей стране. С 14 июня по 15 июля 11 российских городов примут матчи мундиаля. В Москве будут задействованы два стадиона – «Лужники» и «Спартак».

Так, с пятницы и по 15 июня вблизи стадиона «Лужники» односторонними частично стали Хользунов переулок, Малая Пироговская улица, улица Усачева, улица Лужники, двусторонними – участки 2-й и 3-й Фрунзенской улицы, дублера Фрунзенской набережной, 2-го переулка Тружеников, Трубецкой улицы, а также переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.

Кроме этого, с пятницы доступна временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до улицы Свободы. Ввод полосы позволит обеспечить бесперебойную работу бесплатных автобусов для болельщиков. В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра выделенная полоса общественного транспорта перенесена из левого пролета Тушинского тоннеля в правый.

Изменения в организации движения введены в соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта.