РИАМО - 31 мая. Власти Подмосковья планируют обсудить с жителями благоустройство Волоколамского района, в текущем году на ряд работ выделили около 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы выделили полмиллиарда рублей на Волоколамск, на различные программы, в том числе на ремонт школ, детских садов, на благоустройство города, на новые тротуары. Я думаю, что жители должны подсказать нам (что можно улучшить – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что в настоящее время в Волоколамском районе все готово для рекультивации полигона «Ядрово».

«У нас активная программа по благоустройству города (Волоколамск - ред.), по созданию рабочих мест. Мы привлекаем инвестиции в Волоколамский район, надеюсь, что жители будут чаще и чаще видеть именно эти достижения и забудут навсегда про «Ядрово», - сказал Воробьев.

В Волоколамском районе планируется реализовать проект «Формирование комфортной городской среды» и выполнить программу капитального ремонта МКД, ремонт подъездов, улучшить ситуацию с освещением дорог и населенных пунктов в рамках губернаторской программы «Светлый город» и другие мероприятия.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.