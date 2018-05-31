РИАМО - 31 мая. Порядка 4 миллионов дачников и 12 тысяч дачных товариществ коснется пятилетнее соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Москвы, на развитие дачных хозяйств будут направлять около 5 миллиардов рублей в год, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 4 миллиона дачников, около 12 тысяч дачных товариществ, долгое время дачники были забыты. Сейчас есть деньги и план, который предполагает строительство дорог, обеспечение электричеством и водой, всем необходимым дачников. Сразу в течение одного сезона этого не будет, но пятилетняя программа, которую мы подписали с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы – ред.), позволяет нам проявлять заботу и менять жизнь среди огромного количества жителей Подмосковья и Москвы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что цель соглашения между столицей и областью заключается в том, чтобы каждое товарищество заявило о своих потребностях: после собрания жителей от СНТ должно быть составлено коллективное письмо о том, что необходимо преобразить в их товариществе.

«У нас долгое время дачники были такие дикари, мусор никто не вывозил цивилизованно, некоторые даже копали яму у себя на участке, чтобы захоранивать мусор. Не было электричества, питьевой воды, о дорогах только мечтали. От железнодорожной станции доехать до дачи было порой просто невозможно», - отметил Воробьев.

По его словам, решение данных проблем предусмотрено в межрегиональном соглашении. Около 5 миллиардов рублей в год будут направлены по различным программам на развитие дачных хозяйств. Эта работа предусматривает регистрацию дачных домиков в соответствии с законом и ради защиты собственности. Власти региона помогают жителям в процессах кадастрирования и межевания в целях становления цивилизованных отношений в данной сфере.

«С Москвой мы партнеры, с мэром Москвы и командой наши коллеги очень тесно работают, взаимодействуют по разным направлениям и в транспорте, в социальной сфере, образовании, здравоохранении, дороги, которые мы строим сообща. У нас есть общий план с Москвой, есть общее настроение сделать единый мощный Московский регион, это единое пространство. Наша задача с мэром Сергеем Собяниным сделать так, чтобы было комфортно и не было различий, пересекая МКАД по ту или иную сторону. Очень рассчитываю, что, в том числе, дачники почувствуют нашу заботу», - заключил губернатор.

Воробьев и Собянин ранее встретились с дачниками в Сергиевом Посаде. Тогда главы регионов договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.