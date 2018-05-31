РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Жительница многоквартирного дома на Революционном проспекте в Подольске пожаловалась в общественную палату городского округа на незаконную перепланировку квартир, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг состоялся очередной прием граждан общественной палатой горокруга. Всего к общественникам обратились шесть человек, большая часть вопросов казалась сферы ЖКХ. В частности, одна из жительниц многоквартирного дома на Революционном проспекте пожаловалась на незаконную перепланировку квартир. Она отметила, что в доме владелец двух квартир переделывает одну из них в нотариальную контору без соответствующих документов. Помимо этого, в доме, которому более 90 лет, был перегорожен для жителей парадный подъезд, который, по ее мнению, сдают в аренду.

«В данном случае необходимо понимать паспорт дома, и знать является ли это помещение чей-то собственностью или местом общего пользования, так как средства со сдачи мест общего пользования, за которые берется аренда, должны поступать на счет собственников дома. Данный вопрос мы передадим в комиссию по ЖКХ общественной палаты, и, безусловно, проведем мониторинг», - сказал член комиссии по образованию, спорту, культуре и молодежной политике общественной палаты округа Юрий Максимов.

Он добавил, что также в ходе приема жители обращались по вопросам оплаты обслуживания газового оборудования, благоустройства придомовой территории и другим.