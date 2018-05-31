РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Муниципальный оздоровительный лагерь «Мечта» планирует до конца 2018 года установить 28 камер видеонаблюдения к имеющимся 52, с их помощью охрана будет контролировать периметр лагеря и техническую зону, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Максим Соколов.

«В лагере за пять последних лет установили 52 камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Из них 36 внутренних и 16 наружных. До конца 2018 года планируем установить еще 28 камер, с помощью которых охрана будет наблюдать за ограждением лагеря и технической зоной, в которую детям заходить нельзя», – сказал Соколов.

По его словам, лагерь недавно огородили по всему периметру новым металлическим забором, длина которого составляет 1,7 километра, высота - 2,3 метра. За территорию лагеря без разрешения нельзя выходить не только детям, но и вожатым.

В оздоровительном лагере «Мечта» летом по традиции будут работать 30 вожатых из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Огарева города Саранска.

Первая смена в лагере будет посвящена чемпионату мира по футболу, в лагере пройдет свой мини-чемпионат. Вторую смену посвятят волонтерству. Во время третьей смены отпразднуют 40-летие лагеря и раздадут детям подарки. В ходе четвертой будут заниматься подготовкой к школе.

В этом году в лагере отдохнут около 1 тысячи детей. Каждая смена длится 21 день. В учреждении функционирую кружки по робототехнике, моделированию, квиллингу, танцам, также будут работать библиотека, большой концертный и танцевальный залы. Дети смогут посещать подогреваемый бассейн, универсальную спортивную площадку с искусственным травяным покрытием, волейбольное поле и баскетбольную площадку. В 2018 году всех желающих начнут учить игре во флорбол.