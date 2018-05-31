РИАМО - 31 мая. В муниципалитетах Подмосковья активно идет рекультивация полигонов твердых бытовых отходов с помощью современных технологий, в частности, в Волоколамске все готово для того, чтобы обеспечить дегазацию «Ядрова», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На полигоне «Ядрово» работы ведутся в круглосуточном режиме. Все готово для того, чтобы обеспечить дегазацию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что также идет рекультивация полигонов в Электростали, Кашире, а также на полигоне «Кучино».

«Сейчас мы ведем активную работу по рекультивации полигонов, тех свалок, которые были закрыты в прошлом году и в этом году. Соответственно, наша стратегическая задача - не просто бросить и закрыть их, но рекультивировать. Самые современные технологии, которые применяются в мире, сегодня у нас в Подмосковье: и голландские, и австрийские», - отметил Воробьев.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.