РИАМО - 31 мая. Специалисты работают над сокращением опоздания задержанных из-за действий вандалов поездов Казанского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На перегоне Раменское – Бронницы Казанского направления МЖД неизвестные лица повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме, в результате чего несколько светофоров показывают запрещающий для движения сигнал поездам в сторону Москвы», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Движение поездов в сторону столицы не приостановлено. На участке диспетчеры пропускают составы по специальному режиму – поезда проходят участок, снижая скорость. Это обеспечивает безопасность перевозок и позволяет пропускать поезда.

Ситуация отразилась на пригородных поездах, выполняющих рейсы на участках Москва – Раменское – Шиферная – Голутвин.