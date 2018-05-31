РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Депутат Московской областной думы Игорь Коханый пообещал помощь в развитии нового спортивного клуба «Р.О.Д.Ъ.», который открылся в подмосоквных Люберцах в четверг, сообщил сам парламентарий на пресс-конференции после открытия спортзала.

В Люберцах на улице Кирова, дом №34, в четверг торжественно открылся новый зал клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.», красную ленту перерезал Олимпийский чемпион Александр Поветкин.

«Очень рад, что в городской округ Люберцы приехал такой представительный состав клуба «Р.О.Д.Ъ.», который занимается не только спортом, но и патриотическим воспитанием молодежи. Такие организации надо поддерживать и развивать. Я надеюсь, клуб наберет максимальный быстро обороты в Люберцах. Я готов содействовать в его развитии и помогать открывать такие залы в других муниципалитетах Подмосковья», - сказал Коханый.

По словам, президента клуба «Р.О.Д.Ъ.» Ивана Иванова, только общими усилиями, при поддержке администрации городского округа Люберцы удалось открыть клуб.

«С самого начала образования нашего клуба Александр Поветкин поддерживает нас во всех наших начинаниях. На протяжении многих лет совместно с ним мы пытаемся наладить взаимодействие между общественными организациями и чиновниками. В Люберцах у нас получилось наладить этот контакт. Нас приняли здесь, за что мы благодарны местным властям», - отметил Иванов.

Он добавил, что клуб занимает более 500 квадратных метров, в нем есть ринг, ковер, тренажерный зал.

«Все наши тренеры мирового уровня уже с нами 10 лет. Клуб в первую очередь ориентирован на тренировки новичков. Дети от 7 до 15 лет занимаются бесплатно, дальше они переходят во взрослую группу», - отметил Иванов.

Он добавил, что в Люберцах регулярно проводятся турниры разного уровня. Клуб «Р.О.Д.Ъ.» при поддержке местных властей тоже планирует проводить соревнования различного уровня.