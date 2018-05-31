РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Около 20 миллионов рублей потратят на комплексное благоустройство дворовой территории в микрорайоне Гагарина в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В четверг первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль провел выездной штаб совместно с представителями администрации, управляющих компаний, подрядчиков и жителей микрорайонов. Он осмотрел содержание территорий в микрорайонах Гагарина и Авиаторов, а также проверил выполнение работ по комплексному благоустройству.

«В этом (2018 году – ред.) году мы благоустраиваем 47 дворов. В микрорайоне Гагарина расположен один очень большой двор. На его комплексное благоустройство мы выделили порядка 20 миллионов рублей. Все запланированные работы подрядчик должен завершить к середине июля», – сказал Коваль.

Он добавил, что работы по благоустройству дворовой территории ведутся у домов №№1, 2 и 6. Здесь будут созданы дополнительные парковочные места, заменено асфальтовое покрытие, отремонтированы проезды, обустроены новые тротуары, модернизировано уличное освещение, а также установлены две детские площадки и универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и хоккей.

В 2018 году в программу комплексного благоустройства дворовых территорий в Балашихе вошло 47 дворов, 24 из которых были отобраны голосованием на портале «Добродел», 23 – по обращениям жителей, поступившим в адрес главы городского округа. На работы планируется потратить около 500 миллионов рублей.