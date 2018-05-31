РИАМО - 31 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, занимающих активную позицию в жизни и развитии области, и назвал три стратегических направления развития Подмосковья.

«Спасибо всем, кто работает вместе с нами, не отмалчивается, помогает, подсказывает, самое главное - ведет нас вперед. Мы все хотим жить в благополучном регионе, сильном экономически, чистом и здоровом. Здравоохранение президент зафиксировал в своем указе, все эти три направления являются стратегическими для нас, думаю, что мы с этим точно справимся», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что рассчитывает на поддержку жителей, избирателей. Власти региона реализуют большие программы по его развитию и преображению.

«Традиционно Московская область всегда была на виду, Подмосковье - особое место нашей русской культуры и истории. Мы будем строить чистое, сильное и здоровое Подмосковье. Для этого у нас есть все необходимое, поддержка жителей и их желание не просто созерцать, помогать, участвовать, критиковать, все это имеет для нас принципиально важное значение», - отметил губернатор.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщала, что в ближайшие три года для учреждений здравоохранения Подмосковья закупят более 500 единиц оборудования на общую сумму 18 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году капитальный ремонт завершится в почти 170 объектах здравоохранения. Все они будут оснащены новым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи населению