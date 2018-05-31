РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В подмосковных Люберцах в течение мая произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В начале мая были разработаны меры по стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма. Однако желаемых результатов они не принесли, и, несмотря на активную работу инспекторов по предотвращению аварий, май стал одним из аварийных месяцев. По состоянию на 31 мая зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали дети. Три из этих аварий произошли с детьми-пешеходами», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что во время всех ДТП взрослые были рядом с детьми и допустили их нахождение на проезжей части. Во всех этих случаях виновными будут водители, которые в силу причин не смогли принять те меры, которые позволили бы избежать наездов.

«В 90% случаях подобных этим, дети до 10-12 лет, гуляя на улице, находятся под присмотром взрослых. Именно с молчаливого согласия бабушек, дедушек и других родственников, оказываются на проезжей части одни. Несмотря на то, что внутридворовая территория позволяет пешеходам находиться на проезжей части, дорога внутри двора - тоже дорога и вести себя надо соответственно», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей следить за детьми и учить их правилам дорожного движения.