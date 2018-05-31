РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. Спортивную площадку для игры в мини-футбол с искусственным газоном оборудуют в микрорайоне Авиаторов в Балашихе к началу чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Ранее с просьбой обустроить новую современную спортивную площадку во дворе дома №6 по улице Колдунова в Балашихе к главе города Сергею Юрову обратились жители микрорайона Авиаторов. В четверг во время выездного штаба, посвященного вопросам жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель главы Алексей Коваль сообщил, что площадка будет сделана.

«Было принято решение сделать современную многофункциональную спортивную площадку в микрорайоне Авиаторов. В ее составе будет поле для мини-футбола с профессиональным искусственным газоном последнего поколения. Такого в Балашихе нет ни в одном дворе. Мы договорились, чтобы подрядчик ускорил темпы и символически решили приурочить ее открытие к началу чемпионата мира по футболу 14 июня», – сказал Коваль.

Он добавил, что жители микрорайона смогут отметить начало мирового футбольного первенства товарищескими матчами на новой площадке.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».