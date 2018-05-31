РИАМО - 31 мая. Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение по столичному району Метрогородок 22-летнего москвича, который громко кричал и вел себя неадекватно, позже ему вызвали бригаду скорой помощи, говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

«На место происшествия был направлен наряд полиции, который по прибытию обнаружил молодого человека, который беспричинно бегал и кричал. Им оказался 22-летний москвич. На замечания полицейских мужчина не реагировал, в ответ бросил в сотрудников велосипедом, который был при нем. Сотрудниками было принято решение доставить его в территориальный отдел полиции», - говорится в сообщении.

При попытке задержания мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в связи с чем на него надели наручники.

В дежурной части мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, однако ей это не удалось. Сотрудники полиции вызвали ему бригаду скорой помощи, молодого человека поместили в психиатрическую клиническую больницу №4 имени Ганнушкина.

Ранее ГСУ СК России по Москве заявило о проверке возможного применения силы сотрудников полиции в отношении молодого человека, который вел себя агрессивно. Мать молодого человека пожаловалась на то, что ее сына, являющегося инвалидом с детства, продержали в наручниках более трех часов в камере. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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