РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Муниципальный оздоровительный лагерь «Мечта» отпразднует свое 40-летие 1 августа, в этот день на праздник пригласят почетных гостей, раздадут детям подарки и устроят фейерверк, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Максим Соколов.

«Оздоровительный лагерь «Мечта» будет отмечать 1 августа свое 40-летие. Юбилею будет посвящена третья тематическая смена в лагере. На праздник пригласят сотрудников горадминистрации, тех, кто проработал в лагере много лет, в том числе вожатых. Детям в этот день вручат пакеты с подарками с символикой лагеря. Планируем устроить вечером фейерверк», – сказал Соколов.

По его словам, в оздоровительном лагере по традиции будут работать 30 вожатых из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Николая Огарева из города Саранска.

Первая смена в оздоровительном учреждении будет посвящена чемпионату мира по футболу, в лагере пройдут мероприятия, посвященные мундиалю. Темой второй смены станет волонтерство. На третью смену приходится 40-летие лагеря. В ходе четвертой будут заниматься подготовкой к школе.

В этом году в лагере отдохнут около 1 тысячи детей. Каждая смена длится 21 день. В учреждении функционирую кружки по робототехнике, моделированию, квиллингу, танцам, библиотека, большой концертный и танцевальный залы. Дети здесь также могут посещать подогреваемый бассейн, универсальную спортивную площадку с искусственным травяным покрытием, волейбольное поле и баскетбольную площадку.