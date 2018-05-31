РИАМО – 31 мая. Опрос жителей подмосковного Кратова не выявил проблем с передвижением по прилегающей территории базы, где расположится сборная Португалии во время чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Кратове состоялся выезд с участием министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова и журналистов. Причиной визита стала оперативная реакция на появившуюся ранее информацию в СМИ о якобы имеющихся затруднениях с передвижением местных жителей по улицам, прилегающим к объектам чемпионата мира. В частности, таким объектом является учебно-тренировочный центр (УТЦ) «Сатурн», где на время мундиаля будет жить и тренироваться сборная Португалии.

«Появилась информация о том, что нельзя ни проехать, ни пройти, поэтому мы и приехали в Кратово – прошлись по домовладениям, пообщались с местными жителями. С сегодняшнего дня данная площадка передается Организационному комитету и Федерации футбола Португалии, которая будет базироваться здесь вместе с футболистами. В связи с этим вводится ограничение движения, о чем заблаговременно оповестили всех местных жителей, которые получили временные пропуска», – сказал Терюшков.

Импровизированная прогулка министра с журналистами и попутным опросом местных жителей не выявила проблем и нарушений с передвижением по прилегающей территории к УТЦ «Сатурн».

«Мы походили по территории, думали, что будет негатив, но многие благодарят, потому что на время летнего периода, сезона отпусков, это снимет большую нагрузку транзитного транспорта. Одна местная жительница сказала, что теперь совершенно спокойно можно будет отпускать ребенка кататься на роликовых коньках. Она рассматривает перекрытие с позитивной точки зрения», – добавил Терюшков.

По его словам, что касается гостей, то принято решение о том, что в ежедневном режиме 24 часа в сутки будет работать специальная служба. Люди смогут доехать до нее, получить пропуск, и спокойно попасть на территорию.

«В ближайшее время мы получим от Федерации футбола Португалии пригласительные билеты. Площадка рассчитана на 500 мест, часть из которых займут гости, приглашенные Португалией. Остальные билеты они передадут в Организационный комитет, а оттуда их передадут в министерство спорта. Приоритетом для посещения открытой тренировки для нас будут дети из спортивных школ, играющие в футбол, воспитанники детских домов. Мы хотим, чтобы они пришли, увидели, прикоснулись к празднику чемпионата мира», – пояснил Терюшков.

Он отметил, что подобные меры безопасности действуют на территории всех тренировочных баз Подмосковья.