РИАМО – 31 мая. Банк России отметил рост золотовалютных резервов России за неделю на 900 миллионов долларов, на 25 мая резервы составили 457,2 миллиарда долларов против 456,3 миллиарда долларов на 18 мая, сообщает в четверг Газета.ru.

«Международные резервы на 25 мая составили 457,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 900 миллионов долларов, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее на сайте издания сообщалось, что международные резервы России снизились на 1,4 миллиарда долларов, снижение отмечалось на состояние 18 мая по отношению к состоянию резерва 11 мая.