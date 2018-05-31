РИАМО – 31 мая. С начала 2018 года в Подмосковье не зафиксировано ни одной аварийной ситуации во время прохождения зимнего периода, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин на совещании-семинаре ведущих теплоснабжающих предприятий области по вопросам организации теплоснабжения в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева, я хочу поблагодарить всех работников теплоснабжающего хозяйства за хорошую работу в отопительный сезон, который предприятия прошли гораздо лучше, чем в прошлом (2017 году – ред.) году. В этом году у нас не зафиксировано ни одной аварийной ситуации во время прохождения зимнего периода, не произошло ни одного технологического отключения, касавшегося большого количества граждан, не было фактов слива теплоносителя в жилых домах, что говорит о том, что тепло-сетевое хозяйство хорошо подготовилось и отработало зимний период на отлично», – сказал Хромушин

Также он отметил, что осенью 2017 года перед началом отопительного периода впервые в Московской области 92 муниципальных образования получили паспорта готовности к отопительному периоду.

«Для нас это рекорд, так как ранее эта цифра никогда не превышала 30 муниципалитетов, и, я думаю, что такие же темпы, которые достигнуты в сезоне 2017/2018 года мы сохраним и в сезоне 2019/2020. Работники отрасли сделали все максимально для того, чтобы жители Московской области прошли зиму комфортно, и это, несмотря на то, что зимний период начался почти на месяц раньше и закончился почти на месяц позже», – добавил Хромушин.

Повысить надежность коммунального комплекса в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы». Так в 2017 году построено и модернизировано 142 водозаборных узла и 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается.