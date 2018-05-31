РИАМО – 31 мая. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил основные проблемы детей в 2018 году, среди них — алкоголизм и низкий уровень жизни, сообщает в четверг Газета.ru.

«Главными проблемами стали детский и подростковый алкоголизм (37%), низкий уровень жизни семей (34%), а также воспитание в дошкольных и школьных учреждениях (22%). При этом обеспокоенность респондентов в связи с проблемой детского алкоголизма снижается, а из-за низкого уровня жизни растет», - говорится в сообщении.

По мнению опрошенных, ситуация с детской и подростковой беспризорностью и преступностью улучшается. Доля россиян, упомянувших преступность в числе основных проблем, с 2009 по 2018 годы сократилась с 38% до 8%, аналогичные явления наблюдаются и в отношении беспризорности – за указанный период доля уменьшилась с 21% до 6%.