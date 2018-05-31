РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Муниципальный оздоровительный лагерь «Мечта» начнет обучать детей флорболу в рамках смены, приуроченной к чемпионату мира по футболу, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Максим Соколов.

Первая смена в лагере будет посвящена предстоящему мундиалю, в лагере пройдет свой мини-чемпионат. Вторую смену посвятят волонтерству. Темой третьей смены станет 40-летие лагеря, праздничное проведение которого запланировано на 1 августа. На четвертой дети займутся подготовкой к новому учебному году.

«Оздоровительный лагерь «Мечта» закупил все необходимое оборудование для занятий флорболом летом 2018 года, заниматься с детьми будет профессиональный тренер. В Подольске планируют развивать этот вид спорта на городском уровне, поэтому дети, которым понравится флорбол, смогут посещать секцию в течение года», – сказал Соколов.

По его словам, в этом году в лагере отдохнут около 1 тысячи детей. Каждая смена длится 21 день. В учреждении функционирую кружки по робототехнике, моделированию, квиллингу, танцам, библиотека, большой концертный и танцевальный залы. Дети здесь также могут посещать подогреваемый бассейн, универсальную спортивную площадку с искусственным травяным покрытием, волейбольное поле и баскетбольную площадку.

Флорбол, или хоккей в зале является командным видом спорта. В него играют в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».