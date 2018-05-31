РИАМО - 31 мая. Временно исполняющим обязанности главы подмосковных Котельников стал Андрей Булгаков, такое решение принял совет депутатов городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг в Котельниках состоялось внеочередное заседание совета депутатов, в ходе которого был рассмотрен вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования.

«Единогласным решением на данную должность был избран Андрей Булгаков, занимавший пост заместителя главы администрации городского округа Котельники и курирующий вопросы социальной сферы», — говорится в сообщении.

Булгаков поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поддержку.

«Могу сказать точно, что наша работа будет командной, направленной на развитие городского округа и решение ключевых вопросов, которые волнуют жителей. Необходимо объединять наши идеи и инициативы, не разобщать их. Все возможности для этого у нас есть», — отметил Булгаков.