РИАМО - 31 мая. Открытую тренировку сборной Португалии по футболу на учебно-тренировочном центре «Сатурн» посетят воспитанники спортивных школ Подмосковья, сказал журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Одно из самых основных мероприятий - это открытые тренировки. Здесь большой ажиотаж вызывает Португалия. Известный футболист Криштиану Роналду. Наша задача, чтобы на тренировках находились дети, воспитанники спортивных школ, чьими кумирами являются футболисты сборной Португалии», - сказал Терюшков.

Попасть на тренировку можно только по пригласительным билетам. Всего спортивная площадка на тренировочной базе «Сатурн» вмещает 500 человек. Большую часть мест занимают приглашенные гости сборной Португалии. Оставшиеся билеты португальцы передают Оргкомитету чемпионата мира, дальше эти билеты передаются в министерство спорта Московской области. И только потом билеты распределяются между детьми спортивных школ.

Сколько всего билетов окажется в распоряжении министерства спорта Московской области станет известно в ближайшие дни.

«Пропуском гостей на закрытую территорию (в поселке Кратово – ред.) будет заниматься специальная служба, работающая круглосуточно. Все желающие могут подтвердить свою цель визита представителю службы и без проблем попасть на территорию», - сказал Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.