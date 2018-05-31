РИАМО - 31 мая. Следователи выясняют обстоятельства возможного применения сотрудниками полиции физической силы в отношении молодого человека, являющегося инвалидом с детства, сообщила в четверг РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

«Из опубликованного материала следует, что сотрудники полиции задержали и доставили в участок молодого человека, который вел себя на улице агрессивно. Со слов матери, ее сын является инвалидом с детства, и сотрудники полиции применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более трех часов в камере», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.