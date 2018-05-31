РИАМО - 31 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) стало одним из лидеров рейтинга самых цитируемых СМИ Подмосковья и Москвы за 2017 год, заняв третье место, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

«Лидеры медиарейтинга – телеканал «360°», а также информагентства «АГН Москва» и РИАМО», — говорится в сообщении.

В топ-10 рейтинга также вошли M24.ru, Mosregtoday.ru, газета «Вечерняя Москва», телеканал «Москва 24», газета «Подмосковье. Сегодня», «Радио 1», сайт Mospravda.ru.

Среди информационных агентств в данном рейтинге РИАМО заняло второе место.

В 2016 году РИАМО заняло второе место среди информагентств Москвы и Подмосковья. При этом среди всех СМИ региона РИАМО закрепилось на пятом месте.

РИАМО – информационное агентство, которое охватывает тематику всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.