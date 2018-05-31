В первые выходные июня в Московском регионе стартует сезон летних музыкальных фестивалей, который открывает юбилейная «Усадьба Джаз», а также пройдет выставка «Интермузей» и фестиваль для фанатов «Игры престолов». Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 1 по 3 июня.

ПЯТНИЦА, 1 июня

Книжный фестиваль на Красной площади

© Лиза Султаева

Книжный фестиваль «Красная площадь» с 31 мая по 3 июня проходит в Москве. В программе – более 500 мероприятий: лекции писателей, выставки, выступления музыкантов и танцоров. В этом году темой фестиваля стали юбилеи сразу нескольких русских писателей, которые отметят в 2018 году – 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева и 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Всего на фестивале «Красная площадь» представлены около 50 регионов России, в том числе Ставропольский и Камчатский край, Крым, Сахалинская область. Библиотека из Московской области представит на книжном фестивале новинки, посвященные «ЧМ-2018».

Где: Москва, Красная площадь

Цена: бесплатно

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Спектакль «В Ожидании Годо»

© фото с сайта центра им. Вс. Мейерхольда

Премьерный показ спектакля «В Ожидании Годо» по мотивам одноименной пьесы Сэмюэля Беккета 1 июня пройдет в Центре им. Вс. Мейерхольда. Поставили спектакль хореографы театра «Балет Москва» Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев совместно с французским композитором Энтони Рушье (aka A.P.P.A.R.T.) и театральным художником Дмитрием Разумовым. Авторы играют с абсурдностью самого понятия «ожидание», которое предстает перед зрителем во всей комичности предлагаемых ситуаций. В постановке пять главных персонажей, которые дополнены собирательными образами, помещенными в абстрактное пространство – место ожидания, перехода, так называемое «лимбо». Зрителям предстоит узнать, дождутся ли герои того, чего ждут, есть ли выход из режима ожидания, и будет ли у этого ожидания результат.

Где: Москва, Центр им. Вс. Мейерхольда

Цена: от 1000 до 2200 рублей

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Концерт Энрике Иглесиаса

© фото: сайт Крокус сити холла

Кумир нулевых Энрике Иглесиас 1 июня даст концерт в подмосковном «Крокус Сити Холле». За годы творчества артист записал 10 альбомов и два сборника хитов. Его дебютный альбом «Enrique Iglesias», вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. Вышедший в 2014 году хит «Bailando» до сих пор входит в топ-10 самых популярных видео на YouTube с 2,4 миллиардами просмотров. В Москве Энрике представит сингл «Súbeme La Radio», который вышел в прошлом году и буквально взорвал интернет.

Где: Московская область, Красногорск

Цена: от 3500 до 7000 рублей

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СУББОТА, 2 июня

Фестиваль «Усадьба Jazz»

XV юбилейный фестиваль «Усадьба Jazz» 2 и 3 июня пройдет в подмосковной усадьбе «Архангельское». На опен-эйре в этом году выступят The New Power Generation (США), Ёлка, AYWA (Франция), Peruquois (Австралия), «АукцЫон», бывший солист группы 5’Nizza SunSay, Manizha, «Меджикул» и многие другие музыканты. Фестиваль будет разбит на шесть зон, где параллельно пройдут выступления артистов разных жанров – джаз и фанк, world music и соул, инди и электроника, а также будет работать маркет, который объединит более 60 дизайнеров и 15 гастрономических проектов, будет устроена лаунж-зона от «МегаФона», где можно отдохнуть и зарядить гаджеты, чайная зона с дегустациями различных сортов чая, кофе-поинты и многое другое. Кроме того, удивлять посетителей обещают спектаклями, перфомансами, танцами и видеоартом от Мастерской Дмитрия Брусникина.

Где: Московская область, музей-усадьба «Архангельское»

Цена: 2800 рублей (на день), 4500 рублей (на два дня)

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Фестиваль «Игра Престолов»

© фото с страницы ежегодного фестиваля «Игра престолов» в соцсети «ВКонтакте»

Ежегодный фестиваль для любителей сериала «Игра Престолов» 2 июня пройдет в Парке Победы на Поклонной горе. Посетителям обещают полное погружение в сериал – борьбу за Железный трон, мастер-классы, тематические подарки. Развлекать посетителей будут Вячеслав Бутусов, группы КняZz, «Ундервуд» и «Калинов Мост». С 3 июня в Парке Победы начнутся показы «Игры Престолов», которые будут идти по воскресеньям все лето.

Где: Москва, Парк Победы на Поклонной горе

Цена: бесплатно

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«Интермузей-2018»

© фото с официальной страницы мероприятия "Интермузей-2018" на Facebook

XX Международный фестиваль «Интермузей-2018» с 31 мая по 3 июня проходит в Москве. Основной площадкой фестиваля стал ВДНХ, где можно узнать о текущих музейно-выставочных проектах и планах создания Музейного города ВДНХ. На фестивале будут представлены проекты «Весна и мода» из Фонда Александра Васильева, выставки «Сотый апрель» из собрания Государственного музея В.В. Маяковского, «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств», экспозиции исторического парка «Россия – моя история», Государственного центрального музея кино и Политехнического музея. Всего в фестивале принимает участие более 400 российских и зарубежных музеев.

В этом году главная тема фестиваля – «Музей и общество», в рамках которой представители музеев обсудят международное и межрегиональное сотрудничество, медиа в музее, развитие инклюзии, волонтерских движений и добровольческих инициатив.

Где: Москва, ВДНХ, 75-й павильон

Цена: бесплатно, некоторые программы по регистрации

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня

Премьера фильма «Красный воробей»

С 31 мая в российском прокате детективная драма «Красный воробей» с участием голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») в образе русской шпионки. Эта история о бывшей балерине Доминике Егоровой, которая случайно попадает в «школу воробьев», где обучают молодежь использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. Так она становится лучшим агентом, но любовь к агенту ЦРУ спутывает все карты.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Премьера фильма «Моя жизнь»

Российская «футбольная» мелодрама «Моя жизнь» с Аленой Бабенко и Павлом Трубинером – в прокате с 31 мая. Ради мечты стать великим футболистом и сыграть свой главный матч главный герой бросает свою любимую девушку. Но когда до мечты остается лишь один шаг, он понимает, что важнейший матч не всегда на поле. Лишь потеряв своих родных, он поймет эту ценность. Сможет ли он следовать своей мечте и быть счастливым, можно будет узнать в этот уикенд.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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