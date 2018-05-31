РИАМО - 31 мая. Эвакуация людей прошла в здании Басманного суда в Москве, причины и обстоятельства происшествия уточняются, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Басманном районном суде столицы. Из здания было выведено почти 100 человек.

«Действительно, была эвакуация», - сказал собеседник агентства.

Однако, он не назвал точной причины эвакуации.

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