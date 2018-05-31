РИАМО - 31 мая. Число избирательных участков на территории Москвы уменьшилось с 3626 до 3612, проект постановления утвердили в Мосгоризбиркоме, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Предлагается следующие решение о внесении изменений Московской городской избирательной комиссии от 20 декабря 2012 года номер 35\1 об установлении на территории города Москвы нумерации избирательных участков. В последний раз мы изменение в это решение вносили перед избирательной кампанией на выборах президента Российской Федерации. На тот момент было образовано всего 3626, теперь предлагается утвердить 3612 участков», - сказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Он отметил, что в целях обеспечения наибольшего доступа избирателей, а также в связи с вводом новых многоквартирных домов в районах Бескудниково и Западное Дегунино появятся новые избирательные участки.

«Исключаем из нумерации 15 избирательных участков по месту жительства избирателей в связи с их ликвидации - это три участка в районе Арбата, пять в Басманном, два в Красносельском и пять в Хамовниках. Исключаем из нумерации три временных участков в связи с закрытием учреждений», - добавил Попов.

По его словам, два новых временных избирательных участка появятся в районах Измайлово и Щукино.