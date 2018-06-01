РИАМО – 1 июн. В пятницу в России вступил в силу закон, которым существенно ужесточается ответственность за незаконное распространение SIM-карт.

В частности, приобрести SIM-карту теперь можно только на условиях предоставления паспорта. Незаконная продажа карт карается штрафами в размере до 200 тысяч рублей.

Данные меры были введены для того, чтобы прекратить массовое распространение анонимных SIM-карт, в том числе в интернете через площадки для рекламных объявлений и купли-продажи товаров.