РИАМО – 1 июн. В пятницу в России вступает в силу новый ГОСТ «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», который предусматривает нанесение на дороги разметки разных цветов.

Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки.

Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Также введен ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Последняя уже применяется в Москве, новым ГОСТом она легализована.

Кроме того, стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота. В старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.