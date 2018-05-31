РИАМО - 31 мая. Эффективность борьбы с «автохамами» в Подмосковье за пять лет серьезно выросла, в том числе, за счет привлечения общественности, всего за это время в регионе устранили свыше 50 тысяч нарушений правил парковки, тем кто парковался на газонах и детских площадках, выписывали штрафы, сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, размещение автотранспортных средств в неположенных местах – на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями – является постоянной сферой внимания сотрудников надзорного органа. Если в 2013 году благодаря действиям инспекторов было устранено 1 754 нарушения, то уже в 2014 году 9 716 автовладельцев получили «письма счастья» и убрали свои машины с неположенных мест.

«За пять лет было устранено 50 295 нарушений правил парковки автомобильного транспорта. Сформированы очаги социальной напряженности по муниципалитетам, что позволяет принимать действенные целенаправленные меры», – сказала Витушева.

Она подчеркнула, что резкий скачок в борьбе с неправильно припаркованными автомобилями произошел в 2017 году, когда в октябре в Подмосковье запустили мобильное приложение «Народный инспектор». Используя его, жители стали фиксировать и передавать в Госадмтехнадзор видеоподтверждения о действиях «автохамов».

«На сегодняшний день более 4,7 тысячи активных граждан сообщили свои персональные данные и работают в приложении «Народный инспектор»», – добавила Витушева.

По ее словам, активное наступление неравнодушных граждан на «автохамов» постепенно воспитывает автовладельцев, заставляет их соблюдать правила, которые всем обеспечивают комфортное проживание.

«Посредством вовлечения общественности в вопросы благоустройства территории с использованием средств информационных технологий стало формироваться общественное мнение о нетерпимости к тем, кто посягает на чистоту во дворах, в местах отдыха», – заключила Витушева.