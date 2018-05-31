РИАМО - 31 мая. Примерно 2,4 миллиардов рублей планируется привлечь в текущем году в бюджет Подмосковья от использования имущества, сообщил журналистам в четверг министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«В этом году мы не будем снижать планку, планируем привлечь в бюджет порядка 2,4 миллиарда рублей (доходов от использования имущества – ред.)», - сказал Аверкиев.

Он подчеркнул, что в 2017 году в бюджет Подмосковья поступило порядка 2,3 миллиарда рублей доходов от имущества.