РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Команда девочек спортивной школы олимпийского резерва «Королев» одержала победу на первенстве Центрального федерального округа по хоккею на траве, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Игры первенства ЦФО по хоккею на траве среди команд, составленных из девочек младше 12 лет, проходили с 27 по 31 мая на стадионе спортивного комплекса «Восточный» в Москве.

«Спортсменки школы олимпийского резерва «Королев» под руководством тренеров Гульсум Мусиной и Зинаиды Чуйкиной завоевали золото», – говорится в сообщении.

Юные спортсменки из Королева одержали четыре победы в четырех играх, с общей разницей забитых и пропущенных мячей 31-1. Помимо коллектива из Королева, в первенстве участвовали две команды общества «Юность Москвы – Спартак», команда специализированной детско-юношеской школы по хоккею из Санкт-Петербурга, и команда спортшколы «Старт» из Ногинска.