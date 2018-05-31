РИАМО - 31 мая. Подмосковье увеличило земельный фонд в 2017 году на 8,3 тысячи гектаров, общая площадь бесхозных участков составила 3,5 тысячи гектаров, сообщил в четверг министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«За 2017 год земельный фонд вырос больше чем на 8,3 тысячи гектаров. Это в основном земли сельскохозяйственного назначения, сегодня мы готовим их для предоставления инвесторам нашим», - сказал Аверкиев.

Он уточнил, что 3,5 тысячи гектаров - это земля, которая не имела собственника.

«Существенный источник пополнения - это федеральные земли, земли федеральных предприятий, которые работают не совсем эффективно на территории Московской области, и такие предприятия мы просим у РФ и получаем в собственность», - подчеркнул Аверкиев.

Он также напомнил, что в июне-июле ткущего года в Подмосковье пройдут торги по зданию в Столешниковом переулке в центре Москвы. Стартовая цена составляет 430 миллионов рублей.