РИАМО - 31 мая. Москвичи в ходе голосования по проектам, представленным на конкурс «Цветочный джем», выберут сады, которые они хотят увидеть в своих районах, голосование стартовало на сайте конкурса и продлится до 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Организаторы Второго открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» представили в интернете проекты, которые появятся в Москве ко Дню города. На сайте запущено голосование: москвичи сами выберут проекты, которые они хотели бы увидеть рядом со своим домом. Можно выбрать неограниченное число садов. Авторизация для участия в голосовании не требуется», – говорится в сообщении.

Голосование проходит на сайте конкурса: https://moscowseasons.com/ru/festival/flower-jam-2018. Оно продлится до 1 июля. Для участия в голосовании нужно зайти на сайт и выбрать понравившиеся сады, проголосовать за них и отметить район, в котором вы хотите увидеть выбранный проект. Всего представлено 57 проектов по двум номинациям: «Большие выставочные сады» и «Малые выставочные сады».

В первой номинации представлено 18 проектов. Это сады размером от 70 до 100 квадратных метров, в которых можно отдохнуть большой компанией или поиграть с детьми. Многие из представленных на сайте проектов дают возможность вообразить, как почувствует себя человек, очутившись внутри такого сада. Среди проектов есть сад, который напоминает, как видит и ощущает мир ребенок, и сад, благодаря которому можно подарить себе незапланированный отпуск у моря.

В номинацию «Малые выставочные сады» включено 39 проектов. Это сады размером 24 квадратных метра, в каждом из них обязательно предусмотрено место для отдыха. Среди представленных проектов можно найти почти настоящий огород с теплицей, где лаванда соседствует со злаками, или воплощение идеи матрешки с беседкой, полем и яркими садовыми цветами.

Второй международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В 2018 году он приурочен к празднованию Дня города. В текущем году конкурс проводится в пяти номинациях: четырех профессиональных – «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха», «Студенческий конкурс проектов» и одной любительской номинации.