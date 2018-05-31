РИАМО - 31 мая. Проект «Летний читальный зал», направленный на популяризацию чтения, запускают в Подмосковье в первый день лета, одной из первых летний читальный зал откроет Луховицкая межпоселенческая библиотека, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Открытие летних читальных залов в последнее время стало в Подмосковье доброй традицией. В прошлом году в проекте приняло участие более 800 библиотек, а количество участников превысило 40 тысяч человек. Планируется, что география летних читальных залов расширится, и проект поддержат практически все библиотеки региона, которых у нас 1 038», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

По ее словам, принять участие в проекте можно на прилегающих к библиотекам территориях, в парках культуры и отдыха, скверах, на детских площадках, в оздоровительных лагерях и санаториях. В летних читальных залах можно воспользоваться практически полным спектром библиотечных услуг: полистать свежий журнал, поинтересоваться новинками буккросинга, выиграть книжную новинку в викторине. Также здесь проводят литературные чтения, творческие встречи, караоке-вечера, флешмобы, другие мероприятия.

Одной из первых летний читальный зал откроет Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Морозова. 1 июня в парке имени Воробьева в Луховицах пройдет развлекательно-игровая программа «Лето в формате 3D: Dети, Dвор, Dосуг». Маленьких гостей ждут мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, аквагрим и немало сюрпризов.