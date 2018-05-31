РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта России, чемпиону мира по версии WBA в тяжелом весе Александру Поветкину в четверг в Люберцах вручили знак отличия городского округа «Благодарю», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Люберцах на улице Кирова, дом №34, в четверг торжественно открылся новый зал клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.», красную ленту перерезал Олимпийский чемпион Александр Поветкин.

«От имени главы городского округа я поздравляю с открытием этой спортивной арены. Именно спорт формирует характер, закаляет его. Мы изыскали возможности выделить это помещение. Надеюсь, каждый, кто тут будет заниматься, реализует свой потенциал на ринге и борцовском ковре», - сказал заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

Он наградил Поветкина за оказанную возможность открыть зал и вручил ему знак отличия.

«Клуб «Р.О.Д.Ъ.» уже не раз проявлял себя в боях и поединках. В нем занимаются очень сильные и смелые ребята. Надеюсь, здесь он будет только развиваться. Я рад, что здесь открывается спортзал клуба «Р.О.Д.Ъ.» и будет больше наших ребят. Приводите детей, занимайтесь сами, будьте сильными», - отметил Поветкин.

По его словам, в Люберцах в 1996 году он выполнил норматив мастера спорта.

Знаком отличия «Благодарю» награждаются граждане за высокие достижения в труде, осуществление общественной, благотворительной и иной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Люберцы.