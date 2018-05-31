РИАМО – 31 мая. Росавиация определила авиакомпании, которые будут перевозить пассажиров «Саратовских авиалиний», ими стали «Аэрофлот», «Сибирь», «Якутия», «Руслайн», «ЮВТ Аэро», передает в четверг Газета.ru.

«В настоящее время АО «Саратовские авиалинии» заключены соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM) с пяти авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Сибирь», «Якутия», «Руслайн», «ЮВТ Аэро», — заявили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что перевозки пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» будут осуществляться до 13 июня 2018 года включительно.

Ранее на сайте издания сообщалось, что пассажиры авиакомпании могут осуществить возврат билетов, «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.