РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В четверг в ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве были вручены первые гранты на поддержку научной работы, развитие имиджевой и социальной деятельности, сообщается в аккаунте корпорации в Instagram.

Программа грантов РКК «Энергия» была учреждена в марте 2018 года для поддержки проектов, направленных на развитие перспективных разработок и научных исследований в области новых космических технологий, популяризации космонавтики и укрепления имиджа корпорации, а также поддержки спорта и здорового образа жизни. Гранты «Энергии» состоят из денежных выплат в трех номинациях: «Энергия 100» (100 тысяч рублей), «Энергия 200» (200 тысяч рублей) и «Энергия 300» (300 тысяч рублей).

«Всего комиссией было принято 25 заявок от соискателей. В номинации «Энергия 300» лучшим стал проект начальника лаборатории корпорации Олега Прялухина. Грант выделен ему для разработки прототипа сверхлегкого каркаса из полимерных материалов для солнечной батареи. В номинации «Энергия 200» победил начальник сектора корпорации Борис Сидоренко с заявкой по организации макетирования проектов молодежи. В номинации «Энергия 100» грант присужден Ирине Кировой на развитие проекта по проведению научных сражений членов Совета молодых ученых Королева», - говорится в сообщении.

РКК «Энергия» – ведущее российское предприятие ракетно-космической отрасли промышленности, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.