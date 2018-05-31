РИАМО - 31 мая. Московское УФАС признало ООО «Группа «Эмкварта» нарушившим закон о рекламе и выдало предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы с использованием названия известного банка, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

Ведомство установило, что рекламодатель разместил в системе «Яндекс.Директ» недостоверную рекламу «Вклад в банке Авангард; …% в банке!…». При этом рекламируемое лицо не имеет никакого отношения к банку ПАО «АКБ «Авангард».

«ООО «Группа «Эмкварта» незаконно использовало фирменное наименование ПАО «АКБ «Авангард» для привлечения внимания к собственной деятельности. Потребитель мог быть введен в заблуждение и посчитать, что рекламируемое лицо имеет какое-либо отношение к своему конкуренту или является его филиалом. Московское УФАС России выдало обязательные к исполнению предписания системе «Яндекс.Директ» и ООО «Группа «Эмкварта» о прекращении распространения рекламы и неразмещении подобной рекламы в дальнейшем», - отмечается в сообщении.