РИАМО – 31 мая. В России цена на бензин за неделю выросла в среднем на 80 копеек, до 41,09 рубля, передает в четверг Газета.ru.

«Средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 81 копейку, до 41,09 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 79 копеек, до 44,06 рубля за литр», - говорится в сообщении.

Больше всего цены увеличились в Петропавловске-Камчатском — на 4,6%, Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово — на 3-3,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 2,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,7%.

Ранее представители крупнейших нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком пообещали удерживать цены на топливо.