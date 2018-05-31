РИАМО - 31 мая. Комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики поддержал инициативу о расширении перечня редких заболеваний, лечение которых будет финансироваться за счет федерального бюджета, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Голубев.
В четверг в Московской областной думе прошел круглый стол на тему: «Обеспечение медицинской помощью больных редкими (орфанными) заболеваниями».
«Мы поддерживаем инициативу и нашей общественности, и сенаторов Совета Федерации о том, чтобы расширять перечень заболеваний, которые финансируются из федерального бюджета», - сказал Голубев.
Он добавил, что также рассматривается перевод пяти орфанных заболеваний на лечение за счет федерального финансирования, что позволит увеличить число редких заболеваний, лечение которых финансируется из регионального бюджета.
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