РИАМО - 31 мая. Комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики поддержал инициативу о расширении перечня редких заболеваний, лечение которых будет финансироваться за счет федерального бюджета, сообщил журналистам председатель комитета Андрей Голубев.

В четверг в Московской областной думе прошел круглый стол на тему: «Обеспечение медицинской помощью больных редкими (орфанными) заболеваниями».

«Мы поддерживаем инициативу и нашей общественности, и сенаторов Совета Федерации о том, чтобы расширять перечень заболеваний, которые финансируются из федерального бюджета», - сказал Голубев.

Он добавил, что также рассматривается перевод пяти орфанных заболеваний на лечение за счет федерального финансирования, что позволит увеличить число редких заболеваний, лечение которых финансируется из регионального бюджета.