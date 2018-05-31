РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В парках и домах культуры подмосковного Подольска в День защиты детей проведут игровые программы, в ДК «Октябрь» пройдет театрализованное представление «Каникулы трех поросят», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В горокруге Подольск к Международному дню защиты детей 1 июня подготовлено много интересных и познавательных мероприятий. Практически во всех муниципальных учреждениях культуры пройдут детские развлекательные программы. В 11:00 в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск в детском парке культуры и отдыха на Весенней и в парке культуры и отдыха «Дубрава» на Гривно начнутся развлекательно-игровые программы», - говорится в сообщении.

Театрализованное представление «Каникулы трех поросят» начнется в 10:30 во Дворце культуры «Октябрь». Юные зрители увидят новые приключения полюбившихся героев. Также в рамках программы состоится театрализованный концерт с участием детских творческих коллективов ДК, интерактив со зрителями и игры. Развлекательные программы «Планета Детства» и «Аниматор-шоу» начнутся в ДК «ЗиО» в 10:00. Там пройдут интерактивные игры, спортивные эстафеты, конкурсы. Около ДК будут работать аттракционы для детей. Начнется праздник в 10:00, а в 10:30 в ДК пройдет театрализованное представление «В некотором царстве».

Историко-краеведческий музей в микрорайоне Климовск приглашает детей и взрослых в 10:00 на выставку «Моя Родина — большая и маленькая», на которой представят работы учеников Климовской художественной школы. В это же время в Подольском выставочном зале можно посетить выставку «Детство и юность — пора золотая» с игрушками из музея Александра Грекова.

Яркие и веселые программы для ребят подготовили все творческие коллективы Домов культуры Подольска. На все мероприятия вход бесплатный.