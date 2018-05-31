РИАМО - 31 мая. В новой Москве произошло ДТП, в результате которой два подростка пострадали, одного из них доставят в больницу на вертолете, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, санитарный вертолет вылетел в Троицк, где в районе дома №27 на Октябрьском проспекте произошло ДТП.

«По предварительным данным, в аварии пострадали два подростка в возрасте 15 и 16 лет. Одного из них доставят в медучреждение Москвы на вертолете», - сказал собеседник агентства.

На борту пострадавшего ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.