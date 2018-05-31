РИАМО - 31 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Хельсинки Ян Вапаавуори подписали программу сотрудничества между городами на 2018–2021 годы, в рамках которой планируется также обменяться опытом работы различных служб в зимний период, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столицы России и Финляндии имеют много общего — это два северных города, которым приходится решать похожие проблемы. Надеюсь, что подписание программы положит начало новому этапу взаимодействия Москвы и Хельсинки, выведет его на новый уровень», — подчеркнул Собянин.

По взаимной договоренности основными сферами сотрудничества Москвы и Хельсинки на ближайшие годы станут повышение качества школьного образования и государственных услуг, обмен опытом работы различных служб в зимних условиях, развитие туризма и транспортных связей между столицами, внедрение технологий Smart City, создание технопарков и стимулирование появления новых стартапов.

Вапаавуори подтвердил, что сотрудничество с Москвой и другими российскими городами является одним из приоритетов мэрии Хельсинки. Он также поблагодарил Собянина за теплый прием и гостеприимство.

Ранее между городами действовал протокол о дружественных отношениях и сотрудничестве. Его семь лет назад — 17 мая 2011 года — подписали Сергей Собянин и предыдущий мэр Хельсинки Юсси Паюнен. В том же году была создана Московско-Финляндская рабочая группа, действующая в рамках Российско-Финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Финляндия является значимым торговым и экономическим партнером Москвы. По итогам 2016 года товарооборот между московскими организациями и их финскими контрагентами вырос на 22,1% и достиг 1,19 миллиардов долларов.

К октябрю 2017 года объем накопленных финских инвестиций в экономике Москвы составил 99 миллионов долларов — это 41-е место среди зарубежных стран. А всего в Москве зарегистрировано 90 предприятий с финским капиталом. По этому показателю Финляндия занимает 16-е место среди зарубежных стран.