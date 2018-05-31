РИАМО - 31 мая. С начала текущего года в Подмосковье отремонтировали 5 тысяч подъездов в многоквартирных домах (МКД), всего до конца года планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд», и утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов. В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп», – подчеркнул Пестов.

Он заявил, что виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке должны согласовываться с жителями.

Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.

По состоянию на начало 2016 года, в ремонте нуждалось более 80 тысяч подъездов многоквартирных домов Московской области. Благодаря реализации губернаторской программы «Мой подъезд» уже привели в порядок свыше 40 тысяч подъездов.