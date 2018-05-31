РИАМО - 31 мая. Операторы выделенной линии колл-центра «Аэрофлота» с 1 июня будут готовы проконсультировать болельщиков чемпионата мира по футболу на семи языках, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Выделенная линия будет работать до 20 июля 2018 года. Информационную поддержку можно будет получить на русском, английском, китайском, итальянском, испанском, немецком и французском языках», - говорится в сообщении.

Обращение на специальную выделенную линию предоставляет клиенту возможность сделать выбор требуемого языка общения и моментально перейти в очередь ожидания ответа оператора.

Воспользоваться услугами выделенной линии можно по номеру +7(495)933-54-78. Тарификация — согласно тарифным планам абонента.

Ранее «Аэрофлот» сообщал об увеличении провозных емкостей по ряду направлений в преддверии мирового первенства по футболу. Данные меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения в города проведения матчей. В период с 5 по 29 июня 2018 года авиакомпания выполнит 11 дополнительных рейсов по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва.

Помимо увеличения количества рейсов, «Аэрофлот» дополнительно обеспечит наиболее загруженные линии воздушными судами повышенной вместимости.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».