РИАМО - 31 мая. На мусороперерабатывающем заводе в районе Алтуфьевского шоссе в Москве нашли труп младенца без признаков насильственной смерти, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Днем 31 мая 2018 года на территории мусороперерабатывающего завода, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, работники обнаружили сумку с телом младенца мужского пола. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», - сказала Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По словам Ивановой, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело недоношенного нежизнеспособного плода ребенка обнаружили в подвале дома>>